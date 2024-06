956. Unfall mit PKW; zwei Personen leicht verletzt – Oberschleißheim

Am Samstag, den 22.06.2024 gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 22-Jährige aus dem Landkreis München in ihrem PKW Hyundai die Staatsstraße 2342 stadtauswärts in Richtung Oberschleißheim. Zeitgleich befuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München in seinem PKW Audi ebenfalls die Staatsstraße 2342 stadteinwärts, hinter ihm fuhr eine 20-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München in ihrem PKW Daimler.

Kurz vor der Unterführung zur A 99 geriet die 22-Jährige in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW des 45-Jährigen. Dabei lösten sich Fahrzeugteile und trafen wiederum den PKW der 20-Jährigen, welcher dadurch leicht beschädigt wurde.

Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum gebracht. Der 45-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Beide PKW wurden mittelschwer beschädigt. Außerdem entstand ein Flurschaden, weil der PKW der 22-Jährigen einen dortigen Grünstreifen überfuhr.

Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es vor Ort zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.