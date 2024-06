OBERKOTZAU, LKR. HOF. Am Samstagabend brach ein Brand im Dachstuhl eines Doppelhauses in Oberkotzau aus. Zwei Personen erlitten Verletzungen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 19.30 Uhr wählten Zeugen den Notruf der Integrierten Leitstelle, da sie Rauch aus dem Dach eines Doppelhauses in der Schwarzenbacher Straße bemerkten. Einsatzkräfte der Polizei, der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes eilten zum Brandort. Der Dachstuhl stand zwischenzeitlich in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Gebäude. Das Dachgeschoß des Hauses gilt seitdem als einsturzgefährdet und ist aktuell nicht bewohnbar. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden von Angehörigen des Rettungsdienstes ambulant vor Ort versorgt. Auch Kräfte des THW waren in den Einsatz eingebunden. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Schwarzenbacher Straße in Oberkotzau für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der Brandschaden an dem Gebäude beträgt etwa 100.000 Euro. Erste Erkenntnisse der Kriminalpolizei Hof deuten darauf hin, dass Arbeiten am Dach ursächlich für den Brand waren.