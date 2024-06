WÜRZBURG. Ein Unbekannter verschaffte sich in der Nacht zum Sonntag Zugang zu einer Wohnung. Zuvor entwendete er aus dem Pkw des Bewohners den Schlüssel samt Ausweis. Die Kripo hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach begab sich der unbekannte Täter zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 02:00 Uhr, an den Pkw eines 52-Jährigen. Dieser war in der Mainaustraße am Gelände des "Umsonst&Draußen"-Festivals geparkt. Aus dem Auto entwendete er eine Tasche, in der sich der Wohnungsschlüssel und auch der Ausweis des Geschädigten befand.

In der Folge begab sich der Mann an die Wohnadresse des Mannes in der Seelbergstraße. Er rechnete hier jedoch offenbar nicht mit der Anwesenheit der Lebensgefährtin des Geschädigten. Diese wachte durch Geräusche in der Wohnung auf und schlug den Täter hierdurch in die Flucht. Entwendet wurde offenbar nichts.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

25-35 Jahre alt

175cm groß

dunkel bekleidet mit einer "Arbeitshose", Oberteil oder Hose mit roten Segmenten

dunkle kurze Haare

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.