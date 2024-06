ROSENHEIM. In der Nacht auf Freitag, 21. Juni 2024, haben bislang unbekannte Täter mehrere Werke eines Kunstprojekts erheblich beschädigt. Die Kunstwerke wurden teilweise zerschnitten und versucht in Brand zu setzen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet hierzu um Hinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. Juni 2024) wurden mehrere Kunstwerke eines Kunstprojekts im Stadgebiet von Rosenheim erheblich beschädigt. Eine 338 x 276 cm große Installation einer bemalten Plane vor dem Städtischen Museum am Max-Brahm Platz 2 wurde mehrmals zerschnitten und versucht in Brand zu setzen. Das Bild schmolz aufgrund des Materials jedoch nur an ein paar Stellen und ging nicht in Flammen auf. Ebenfalls wurden in der besagten Nacht vor der Babtistenkirche Am Innzipfel 12 bemalte Planen in Form von Westen (sogenannte Klimawesten) teilweise zerschnitten. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Kunstprojekt möchte auf die Themen Klimaschutz und Migration aufmerksam machen und an die Verbundenheit der Menschen appelieren. Daher kann eine politisch motivierte Tat durch die Zerstörung eines Teils des Projektes nicht ausgeschlossen werden.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, noch vor Ort die Ermittlungen zu diesen Vorfällen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise aus der Bevölkerung: