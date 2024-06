WÜRZBURG / FRAUENLAND. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag die Wand am Eingangsbereich des Landratsamtes besprüht. Nachdem ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kripo Würzburg die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden die beiden Graffiti zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr auf die Wand des Gebäudes in der Zeppelinstraße gesprüht. Neben einem banalen Schriftzug wurde ebenfalls eine rechte Symbolik angebracht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.