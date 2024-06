ASCHAFFENBURG. Seit Dienstagabend wird ein 16-Jähriger aus seiner Jugendeinrichtung vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Die Polizei Aschaffenburg bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 16-jährige Ajvan NAMLI verließ die Jugendeinrichtung im Oberen Fahrbachweg am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, und begab sich in die Innenstadt. Er kehrte nicht wie vereinbart am späten Abend zurück und ist seitdem auch nicht mehr erreichbar. Es gibt derzeit keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Ebenso gibt es Anhaltspunkte zu seinem aktuellen Aufenthaltsort.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

175 cm groß

87 kg

Bekleidet mit dunklem T-Shirt und dunkler Jeans

Die Aschaffenburger Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder sonst sachdienlichen Hinweisen unter 06021/857-2230.