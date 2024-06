LANDAU A.D.ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Freitag, 07.06.2024, soll es kurz vor Mitternacht zu einem Überfall durch zwei zunächst unbekannte Täter auf einen 19-Jährigen gekommen sein.

Nach dem bisherigen Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen hielt sich der 19-Jährige zum Tatzeitpunkt in Begleitung eines Freundes in dem sog. Mehrgenerationen-Park in der Dr. Godron-Straße in Landau a. d. Isar auf.

Es besteht der dringende Verdacht, dass einer der Täter den 19-Jährigen im Park mit einer Art Messer bedrohte, während der zweite Täter die Geldbörse aus der Hosentasche des Geschädigten zog und daraus ca. 25 Euro entwendete. Die beiden Männer sollen sich nach dem Überfall zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt haben.

In den Fokus der weiteren intensiven Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut gerieten nun ein 18- und ein 15-Jähriger aus Landau a.d.Isar.

Haftbefehl gegen 18-Jährigen erlassen

Beamte der Kripo Landshut vollzogen heute Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Landshut für die Wohnung der beiden Tatverdächtigen. Gegen den 18-jährigen hatte der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut bereits zuvor Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes erlassen.

Der 18-jährige Tatverdächtige wurde daher heute dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert. Der 15-Jährige wurde nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Veröffentlicht: 20.06.2024, 13.30 Uhr