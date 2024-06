947. Organisierter Callcenterbetrug durch falschen Bankmitarbeiter/Polizeibeamter– Neuaubing

Am Mittwoch, 19.06.2024, gegen 10:00 Uhr, erhielt eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, welcher angab, dass vom Konto der Seniorin unberechtigter Weise in betrügerischer Absicht, Geld abgehoben wurde.

Nach dem das Gespräch beendet wurde, rief kurze Zeit später ein angeblicher Polizeibeamter bei der Seniorin an. Dieser forderte sie auf, möglichst viel Geld von ihrem Konto abzuheben, dieses in ein Kuvert zu stecken und unter dem Radkasten eines vor dem Anwesen stehenden Pkw zu legen. Der angebliche Polizeibeamte gab an, dass dies nötig sei, um die Täter zu fassen.

Die Seniorin folgte den Anweisungen und deponierte dort mehrere Tausend Euro. Nachdem sie einige Zeit später mit einem Angehörigen telefonierte, wurde der Betrug schließlich bekannt. Das Kuvert mit dem Geld wurde in der Zwischenzeit durch einen unbekannten Täter abgeholt. Die 70-Jährige verständigte daraufhin den Notruf der Polizei.

Das Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hohensteinstraße, Hoheneckstraße und Wertheimer Straße (Neuaubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Am Telefon versuchen Betrüger immer wieder ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Beachten Sie vor allem:

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.