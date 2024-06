BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochmittag ereignete sich bei Bruckmühl / Heufeld auf der Staatsstraße 2078 ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw erlitt die Pkw-Fahrerin tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw´s wurde leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Bad Aibling übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Nach bisherigen Ermittlungsstand fuhr am Mittwochmittag (19. Juni 2024), gegen 12.10 Uhr, eine 82-jährige Pkw-Fahrerin vom Kundenparkplatz eines dortigen Modegeschäfts in Heufeld auf die Staatsstraße 2078 ein. Ein gleichzeitig auf der Staatsstraße aus Richtung Bruckmühl heranfahrender 46-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer konnte mit seiner Sattelzugmaschine nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Der Pkw der 82-jährigen Bruckmühlerin wurde auf der Fahrerseite durch den Lkw gerammt und stark beschädigt.

Die Frau musste durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden, verstarb aber noch an der Unfallstelle aufgrund der erlittenen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird seitens der Polizei auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Durch die Unfallaufnahme musste die Staatsstraße über mehrere Stunden gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die genaue Ermittlung des Unfallhergangs obliegt nun der Polizeiinspektion Bad Aibling unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim.