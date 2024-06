1340 – Polizeibeamtin bespuckt und angegriffen

Innenstadt – Am gestrigen Montag (17.06.2024) verstieß eine 32-jährige Frau gegen ein Kontaktverbot und leistete Widerstand.

Die 32-Jährige verstieß mehrfach gegen ein Kontaktverbot nach dem Gewaltschutzgesetz, weshalb die Polizei verständigt wurde. Sie reagierte aggressiv und ignorierte die polizeilichen Anordnungen.

Die Polizeibeamten nahmen sie vorläufig fest. Auf dem Weg in den Polizeiarrest bespuckte die 32-Jährige eine Polizeibeamtin und leistete Widerstand, indem sie mehrfach die Polizeibeamten angriff. Außerdem beleidigte sie die Polizeibeamten mehrfach. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Die 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch (19.06.2024) einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eines Vergehens nach dem Gewaltschutzgesetz und Beleidigung. Der Richter setzte den Haftbefehl anschließend in Vollzug. Die 32-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die 32-Jährige.

1341 – Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (18.06.2024) ereignete sich ein Unfall mit einem Linienbus in der Sebastianstraße. Eine 87-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 18.30 Uhr stieg eine 87-jährige Frau aus einem Linienbus und stürzte zu Boden. Der 62-jährige Busfahrer bemerkte den Sturz der 87-Jährigen offenbar nicht und fuhr wieder an. Hierbei geriet die Hand der 87-jährigen Frau unter einen Reifen des Busses. Die 87-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wird ein unfallanalytisches Gutachten erstellt.

1342 - Exhibitionistische Handlung - Zeugenaufruf

Innenstadt – Am vergangenen Montag (17.06.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor einer Frau in der „Vogelmauer“.

Gegen 21.15 Uhr lief die Frau durch die Grünanlagen Nahe der Vogelmauer. Hierbei bemerkte sie den bislang unbekannten Mann, der an seinem Glied manipulierte.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

25-30 Jahre, ca. 170cm

enge Jeans, schwarzer Pullover mit Kapuze, schwarze Steppjacke, Stoffmaske unter der Kapuze

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1343 – Verkehrsunfall – Motorradfahrer schwer verletzt

Inningen – Am gestrigen Dienstagabend (18.06.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 30-jährigen Autofahrer und einem 60-jährigen Motorradfahrer in der Hohenstaufenstraße Höhe der Bundesstraße B17. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Auto von Haunstetten kommend und ordnete sich links ein, um auf die B17 zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem, ihm entgegenkommenden, Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 30-jährigen Autofahrer.

1344 – Unsichere Fahrt führt zu Unfällen – Zeuge gesucht

Universitätsviertel – Am gestrigen Dienstag (18.06.2024) fuhr ein 88-jähriger Mann mit seinem Auto die Bleriotstraße entlang. Hierbei touchierte er mehrere Fahrzeuge. Ein aufmerksamer Motorradfahrer hielt den 88-Jährigen an.

Gegen 15.00 Uhr stieß der 88-Jährige im Verlauf seiner Fahrt gegen ein Auto und ein geparktes Leichtkraftrad. Aufgrund der Fahrweise hielt ein bislang unbekannter Motorradfahrer den Mann an und ermöglichte so die Aufnahme. Die Polizei wurde hinzugerufen und unterband die Weiterfahrt des 88-Jährigen aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Verkehrsunfälle aufgenommen. Weitere Zeugen, insbesondere der bislang unbekannte Motorradfahrer, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1345 – Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Innenstadt – Am Mittwoch (19.06.2024) fuhr ein 20-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Hermanstraße.

Gegen 01.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 20-Jährigen, nachdem er über Sperrflächen und auf den Straßenbahnschienen fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Da der 20-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 20-Jährigen.

1346 – Fahrräder entwendet

Hochzoll – Am gestrigen Dienstag (18.06.2024), im Zeitraum von 16.00 bis 18.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein beiges Canyon Gravelbike. Das Fahrrad war am Fahrradabstellplatz am Kuhsee abgesperrt. Es entstand ein Beuteschaden von rund 1.600 Euro.

Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (17.06.2024), 20.00 Uhr bis Dienstag (18.06.2024), 08.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad der Marke Pegasus vor einem Einfamilienhaus in der Alatseestraße. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1347 – Motor-Roller entwendet

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Samstag (15.06.2024), 16.00 Uhr bis Montag (17.06.2024), 07.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Hercules Roller. Der Roller parkte in einer Parkbucht in der Josef-Priller-Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1348 – Rollstuhl gestohlen

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (14.06.2024), 13.45 Uhr bis Montag (17.06.2024) 17.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Elektrorollstuhl aus einer Tiefgarage in der Böheimstraße.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1349 – Diebstahl von Kennzeichen

Haunstetten – Am gestrigen Dienstag (18.06.2024), zwischen 07.50 Uhr und 15.10 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das vordere Kennzeichen eines schwarzen BMWs in der Haunstetter Straße.

Hierbei beschädigte der unbekannte Täter die Halterung des Kennzeichens. Der Beute- und Sachschaden liegt im zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Pfersee – Im Zeitraum von Samstag (15.06.2024), 19.00 Uhr bis Dienstag (18.06.2024), 17.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen eines grauen VW Multivan im Dillinger Weg.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kennzeichens und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

1350 - Ladendiebstahl

Göggingen – Am gestrigen Dienstag (18.06.2024) entwendete ein 23-jähriger Mann mehrere Ladegeräte in einem Supermarkt in der Bergiusstraße.

Gegen 17.30 Uhr steckte der 23-Jährige mehrere Ladegeräte in seinen Hosenbund und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete den 23-Jährigen und stoppte ihn. Die Polizei wurde hinzugerufen.

Die Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung des 23-Jährigen unter anderem ein Taschenmesser. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen.