Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einem Einbruch in einen Kiosk übers Wochenende hat die Aschaffenburger Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie hoffen insbesondere auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in der Landingstraße zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Montag, 17:00 Uhr. Ein bislang Unbekannter gelangte gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude und entwendete neben Bargeld auch Tabakwaren. Anschließend flüchtete er unerkannt. Der genaue Beuteschaden ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Aschaffenburger Polizei bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Fahrzeug entzieht sich Kontrolle - Zeugen gesucht

BAYERISCHER UNTERMAIN. Nachdem die Alzenauer Polizei einen Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, flüchtete dieser mit hoher Geschwindigkeit. Die Fahrzeuginsassen ließen das Fahrzeug schließlich zurück und entfernten sich zu Fuß. Trotz einer großangelegten Fahndung mit hessischen Unterstützungskräften konnten die Tatverdächtigen nicht gefasst werden. Die Alzenauer Polizei ermittelt und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, wollten Beamte der Alzenauer Polizei einen Fiat Doblo in der Bahnhofstraße in Kahl am Main einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. In Großkrotzenburg stellten die beiden Fahrzeuginsassen den Kastenwagen ab und entfernten sich zu Fuß. Eine großangelegte Fahndung mit tatkräftiger Unterstützung der hessischen Polizei und einem Hundeführer blieb erfolglos. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie im Alter zwischen 20 und 30 Jahren alt und schlank sind.

Der Grund ihrer Flucht wurde vor Ort schnell klar. An dem bereits über einem Jahr außer Betrieb gesetzten blauen Fiat Doblo waren entwendete Heilbronner Kennzeichen angebracht. Zudem befand sich im Fahrzeug mutmaßliches Diebesgut, wie Baustellenkabel und Metallfiguren.

Wer die Flucht oder den Diebstahl möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzten.

Reifenplatzer führt zu Gefängnisaufenthalt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagabend platzte an einem Pkw auf der Autobahn ein Reifen. In der Folge fuhr ein Fahrzeug über herumliegende Teile und wurde leicht beschädigt. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer des Verursacherfahrzeugs ein Haftbefehl bestand. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 20:45 Uhr platzte an einem schwarzen Mercedes, der in Richtung Würzburg unterwegs war, ein Hinterreifen. Ein nachfolgender schwarzer Corsa fuhr über die Reifenteile und wurde dabei leicht am Unterboden beschädigt. Als Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach den Verkehrsunfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der 56-jährige Mercedesfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und ein Haftbefehl gegen ihn bestand.

Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich in einem weiteren Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, OT FELDKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend, zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht, wurde einem 37-Jährigen während einer Veranstaltung auf dem Festplatz ein schwarzes Smartphone der Marke Xiaomi aus der Hosentasche entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagabend, gegen 21:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Hochschule in der Würzburger Straße Bargeld aus einem unversperrten grauen Opel Corsa entwendet. Das Bargeld befand sich in einem Geldbeutel in der zurückgelassenen Handtasche.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, wurde im Park Schönbusch ein angekettetes, schwarzes E-Bike der Marke Cube samt Schloss entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Montagmorgen, gegen 01:45 Uhr, wurde auf einem Fahrradabstellplatz eines Fitnessstudios in der Mainaschaffer Straße der Hinterreifen eines roten E-Bikes entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagnachmittag, zwischen 12:35 Uhr und 12:55 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kauflands in der Würzburger Straße ein brauner Toyota Auris durch einen spitzen Gegenstand an der Fahrertüre verkratzt.

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Sonntag, 09.06.2024, bis Freitag, 14.06.2024, wurden mehrere Graffitis mit schwarzer und grüner Farbe an eine Hauswand im Kuppweg gesprüht.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, zwischen 09:45 Uhr und 14:00 Uhr, wurde in einer Tiefgarage in der Schöllkrippener Straße ein Chrysler an der Heckstoßstange mutwillig verkratzt.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 12.00 Uhr und 18:45 Uhr, wurde in der Goethestraße ein geparkter, grauer Opel Roadstar im Rahmen einer Unfallflucht am linken Außenspiegel beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 15:05 Uhr und 15:25 Uhr, wurde ein rosa Fiat auf dem Rewe-Parkplatz in der Müllerstraße bei einer Unfallflucht am Rücklicht beschädigt.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 06:30 Uhr und 18:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein geparkter grauer Opel bei einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Zeitraum von Sonntag, 20:00 Uhr, bis Montag, 06:15 Uhr, wurde in der Müllerstraße ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Mercedes bei einer Unfallflucht an der Fahrerseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Frauenarztes in der Kolpingstraße ein geparkter weißer Mitsubishi Space Star am Heck beschädigt.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Donnerstag, 10:00 Uhr bis Montag, 07:15 Uhr, wurde an einem Rohbau im Mühlweg versucht eine Metalltür gewaltsam zu öffnen. Die Täter gelangten nicht in den Innenraum.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag, gegen 05:35 Uhr, wurde am Bahnhof ein abgestellter schwarzer Rucksack samt Inhalt von einer Sitzbank entwendet.

AMORBACH, OT BOXBRUNN I. ODENWALD, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde am Waldweg in Richtung Mangelsbach ein orangefarbenes Laufrad der Marke Cube entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.