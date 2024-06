1335 – Angriff und Erpressung

Asbach-Bäumenheim – Am gestrigen Montag (17.06.2024) wurde ein 44-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Tennisheimes in der Bahnhofstraße angegriffen und von ihm Geld gefordert.

Gegen 22.45 Uhr befand sich der 44-Jährige am Tennisheim und wurde von drei bislang unbekannten Tätern unvermittelt angegriffen. Die drei unbekannten Täter forderten Geld, entwendeten jedoch nichts. Der 44-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt, konnte jedoch flüchten.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 18-25 Jahre alt, deutsch, schlanke Erscheinung, Hoodie mit Kapuze im Gesicht.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden.

1336 – Einbruchdiebstahl in Büroraum

Diedorf OT Biburg – Über das letzte Wochenende wurde durch einen bislang unbekannten Täter in einen Herstellerbetrieb von Lebensmitteln im Lindenfeldweg eingebrochen. Im Erdgeschoß wurden sämtliche Büroräume durchsucht und Bargeld entwendet. Nach bisherigen Feststellungen entstand kein zählbarer Sachschaden.

1337 – Versuchter Einbruchdiebstahl in Kindergarten

Adelsried – Über das vergangene Wochenende versuchte ein bislang unbekannter Täter in den Kindergarten Adelsried, An der Leugna 5, einzubrechen, scheiterte allerdings an einem der dortigen Fenster. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro.

Zeugen, welche verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum im Bereich des Kindergartens gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizei Zusmarshausen, Tel. 08291-18900, melden.

1338 – Diebstahl von zahlreichen Solarmodulen: hoher Schaden

Donauwörth OT Wörnitzstein – Im Tatzeitraum 14.06.2024, 18.00 Uhr bis 17.06.2024, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen von einer Baustelle in der Bürgermeister-Schöller-Straße eine mittlere zweistellige Zahl an Solarmodulen sowie Photovoltaikzubehör in einem Gesamtwert von 20.000 Euro. Zum Abtransport war ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger notwendig. Beamte der PI Donauwörth leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein und nahmen die Seriennummern der Module in den polizeilichen Fahndungsbestand auf.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.

1339 – Auffahrunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Donauwörth – Am 17.06.2024, um 10.50 Uhr, hielt ein 46-jähriger Lkw-Fahrer seinen Sattelzug aufgrund einer Hornisse im Führerhaus am Fahrbahnrand der B25 an. Eine 35-jährige Autofahrerin bemerkte dies nicht oder zu spät und fuhr fast ungebremst in den Sattelauflieger. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste aus dem völlig deformierten Wrack geborgen werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Unfallgutachter an den Schadensort beordert. Die Fahrbahn der Bundesstraße war in Richtung Harburg bis ca. 14.30 Uhr gesperrt. 42 Einsatzkräfte der Feuerwehren Berg und Donauwörth waren vor Ort.

Update: Eine Rückmeldung am 18.06.2024 ergab, dass sich die 35-Jährige nach einer erfolgten Not-OP aktuell außerhalb akuter Lebensgefahr befindet.