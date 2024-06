927. Mehrere Fälle staatsschutzrelevanter Delikte – Stadtgebiet

Fall 1:

Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 23:15 Uhr, kam es in Schwabing zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen ecuadorianischen Staatsangehörigen, einem 22-Jährigen mit Wohnsitz in München und zwei bislang unbekannten Tätern. Der 26- und der 22-Jährige unterhielten sich auf einer Parkbank, bis die zwei unbekannten Täter auf sie zukamen, verbal bedrohten und mit ausländerfeindlichem Inhalt beleidigten. Außerdem riefen sie eine verbotene Grußform, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung steht. Daraufhin entstand eine verbale Streitigkeit zwischen den Parteien. Im weiteren Verlauf kam es zur körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde.

Unbeteiligte Passanten trennten die Parteien und verständigten über den Notruf die Polizei. Die unbekannten Täter flüchteten und konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, langer Bart, Sidecut-Schnitt; graue Hose, T-Shirt

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, athletisch, südländische Erscheinung, Drei-Tage-Bart, kurze Haare; Basecap, graues Longsleeve

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leopoldstraße im Umfeld der U-Bahnstation Giselastraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Samstag, 15.06.2024, gegen 00:50 Uhr, kam es in einer Bar in der Schwanthalerhöhe zu einer Streitigkeit zwischen einer Gruppe von fünf Personen und dem 29-jährigen Barkeeper. Ein bislang unbekannter Täter aus der Gruppe rief im weiteren Verlauf eine verbotene Grußform, welche mit dem Nationalsozialismus in Verbindung steht. Ein Besucher der Bar verständigte daraufhin über den Notruf die Polizei. Daraufhin flüchteten die unbekannten Täter und konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gollierstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3:

Am Sonntag, 16.06.2024, gegen 18:30 Uhr, endete eine pro-israelische Versammlung am Karlsplatz in München. Anschließend kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Streitigkeit zwischen einer 28-Jährigen Versammlungsteilnehmerin und einer 14-Jährigen mit Wohnsitz in München, welche nicht an der Versammlung teilnahm. Im Zuge dessen zeigte die 14-Jährige den sogenannten „Hitlergruß“ in Richtung der 28-Jährigen. Diese nahm Kontakt zu den auf der Versammlung eingesetzten Polizeibeamten auf und informierte sie über den Vorfall. Die 14-Jährige wurde im weiteren Verlauf zu einer Polizeidienststelle verbracht und ein Erziehungsberechtigter wurde verständigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 14-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in allen Fällen werden vom Kriminalfachdezernat 4 (Staatschutzdelikte) geführt.