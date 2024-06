ELCHINGEN / BAB 8. Am Montagmittag, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Oberelchingen und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen in Richtung München zu einem schweren Verkehrsunfall.

Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 38-jähriger Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Grünstreifen. Dabei erlitt der 38-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. (VPI Günzburg)

