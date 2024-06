ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Aufgrund des dringenden Verdachts eines sexuellen Übergriffs durch einen 31-Jährigen gegenüber einer 28-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15./16.06.2024) erging gegen den Mann gestern (17.06.2024) Haftbefehl. Er wurde in eine umliegende JVA eingeliefert. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Ersten Ermittlungsergebnissen nach buchte der 31-Jährige bei der Dame sexuelle Dienste. Dazu fuhr sie mit ihm in einem Taxi zu einem Anwesen in Ergolding. Dort soll der Mann körperlich übergriffig geworden sein und über die vereinbarten Dienstleistungen hinaus sexuelle Handlungen an der 28-Jährigen gegen ihren Willen vorgenommen haben. Die Frau konnte sich schließlich befreien und vom Anwesen flüchten.

Noch in der Nacht konnte der 31-Jährige ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt.

Bei der gestrigen (17.06.2024) Vorführung am Amtsgericht Landshut wurde der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes erlassen und der Beschuldigte in eine JVA eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 18.06.2024, 07.23 Uhr