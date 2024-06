LINDAU (Bodensee). Anfang Juni trafen sich Landrat Stegmann und Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Landratsamtes und der Polizei zu jährlichen Sicherheitsgespräch in Lindau.

Beim jährlichen Sicherheitsgespräch zwischen Vertretern des Landratsamts Lindau und Vertretern der Polizei zeigte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West eine weiterhin positive Entwicklung auf:

„Die Zahlen und Fakten belegen es erneut, dass wir in einer der sichersten Regionen Deutschlands leben.Wir haben eine sehr hohe Aufklärungsquote und im Bundesvergleich werden hier weniger Straftaten begangen.“

Außerdem informierten die Leiter der örtlichen Polizeidienststellen über die aktuelle Situation in ihren jeweiligen Schutzbereichen. In fast allen Deliktsbereichen sind Rückgänge zu verzeichnen, auch die Fallzahlen beim Callcenterbetrug sind rückläufig. In Einzelfällen lag die Schadenshöhe jedoch teilweise im sechsstelligen Bereich mit den entsprechenden Folgen für die Geschädigten.

Allerdings ist eine starke Zunahme von Geldwäsche und Anlagebetrug, vorwiegend im Bereich der Kryptowährungen, zu verzeichnen. Die Schadenshöhen gehen hier teilweise in den Millionenbereich.

Landrat Elmar Stegmann dankte in dem Gespräch den anwesenden Vertretern der Polizei für die gute Zusammenarbeit:

„Wir arbeiten auf allen Ebenen intensiv und vertrauensvoll zusammen. Dafür danke ich Ihnen allen herzlich. Auch die durch Starkregen ausgelöste Hochwassersituation Anfang Juni hat einmal mehr gezeigt, dass wir alle vom erprobten Miteinander profitieren. Ganz besonders möchte ich mich bei allen Polizeibeamten bedanken, die uns bei den Evakuierungsmaßnahmen unterstützt haben.“

(PP Schwaben Süd/West, LRA Lindau)

Medienkontakt: Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).