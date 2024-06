NÜRNBERG. (637) Eine 43-jährige Frau hatte geplant, am Freitagabend (14.06.2024) vom Flughafen Nürnberg aus nach London zu reisen. Auf Grund ihrer Alkoholisierung wurde ihr dies verweigert, woraufhin sie gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten Widerstand leistete und eine Beamtin ins Bein biss.



Die 43-Jährige befand sich gegen 21:00 Uhr am Nürnberger Flughafen, da sie mit dem Flieger nach London reisen wollte. Auf Grund ihres augenscheinlich alkoholisierten Zustandes schloss die Crew sie jedoch vom Flug aus. Nachdem sich die Dame zunehmend aggressiv gab, wurde eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Flughafen hinzugezogen.

Die Beamten versuchten vergeblich auf die 43-Jährige einzuwirken, mussten sie jedoch in der Folge fesseln und aus dem Sicherheitsbereich des Flughafens zur Dienststelle bringen. Im Rahmen der Durchsuchung verletzte die Dame zwei Beamte (32, 24) durch einen Biss ins Bein bzw. durch diverse Kratzspuren.

Die zuständige Staatsanwältin ordnete eine Blutentnahme an, welche durch eine Ärztin in der Dienststelle durchgeführt wurde. Zudem bezahlte die Beschuldigte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2400 Euro.

Gegen die Beschuldigte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.



Erstellt durch: Janine Mendel