RÜCKERSDORF. (635) Am Sonntagnachmittag (16.06.2024) geriet ein Carport in Rückersdorf (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Das Feuer griff u.a. auf einen dort geparkten Pkw über, wodurch hoher Sachschaden entstand.



Gegen 16:00 Uhr stellte der Geschädigte selbst eine Brandentwicklung im Bereich seines Carports in der Hirschenau fest und begann mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch zu löschen.

Bei Eintreffen der Polizeistreife war nur noch Rauch feststellbar, woraufhin die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Rückersdorf den Brandherd abkühlte. Die Flammen hatten zudem auch auf eine angrenzende Hecke, Mülltonnen sowie auf den in der Einfahrt geparkten Pkw übergegriffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen, insbesondere zur noch unklaren Brandursache, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Schwabach geführt.



Erstellt durch: Janine Mendel