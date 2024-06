GEFREES, LKR. BAYREUTH. Unbekannte brachen am Wochenende in eine Supermarktfiliale in Gefrees ein und erbeuteten eine große Menge Bargeld. Die Kripo in Bayreuth sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagnacht bis zum frühen Montagmorgen machten sich Einbrecher in einem Supermarkt in der Bayreuther Straße zu schaffen. Über das Dach des Geschäftes gelangten die Unbekannten ins Innere und suchten nach Bargeld. Nachdem sie im Büro den Tresor gewaltsam geöffnet hatten, wurden sie fündig und machten Beute im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Ermittler der Bayreuther Kriminalpolizei bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Den Beamten geht es dabei vor allem um verdächtige Personen, Geräusche oder Fahrzeuge im Bereich der Bayreuther Straße. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060.