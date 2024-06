LEIPHEIM. Am frühen Sonntagnachmittag gegen 14:10 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines brennenden Containers mit Sperrmüll in die Rudolf-Wanzl-Straße nach Leipheim gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Gefahr von Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Feuerwehren aus Leipheim und Günzburg waren am Einsatz beteiligt. Die genaue Brandursache konnte nicht ermittelt werden, Hinweise auf Brandstiftung ergaben sich nicht. Der Brandschaden wird derzeit mit circa 10.000,- EUR beziffert. Es wurden keine Personen verletzt. (PI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).