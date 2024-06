HERZOGENAURACH. (631) Einen Verletzten und einen hohen Sachschaden forderte der Brand in einer Autowerkstatt im Aurachtaler Gemeindeteil Münchaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) am Samstagnachmittag (15.06.2024). Ein Pkw war im Zuge von Reparaturarbeiten in Brand geraten.

In einer Kfz-Werkstatt in der Königstraße wollte ein 36-Jähriger um kurz nach 14:00 Uhr einen Audi von der Hebebühne in rollen lassen. Als der Mann den Motor des Pkw startete, um die Handbremse zu lösen, geriet dieser in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten anrücken und den Fahrzeugbrand löschen.

In der Folge des Brandgeschehens erlitt der 36-jährige Mann leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Neben dem ausgebrannten Audi wurden zwei weitere Fahrzeuge sowie die Werkstatt selbst in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird vorläufig auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Erstellt durch: Michael Konrad