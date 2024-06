NÜRNBERG. (630) Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Samstag (15.06.2024) einer Passantin in der Marienvorstadt das Handy entrissen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Die 25-jährige Frau lief gegen 05:00 Uhr durch die Bahnunterführung in der Dürrenhofstraße und telefonierte dabei mit ihrem Mobiltelefon. Ein Radfahrer fuhr von hinten an die junge Frau heran und riss ihr im Vorbeifahren das Handy aus der Hand. Anschließend radelte der Mann in Richtung Wöhrder Talübergang davon.

Eine polizeiliche Fahndung im Umfeld des Tatorts führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Passanten oder Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken ist unter der Rufnummer 0911 2112-3333 erreichbar.

Erstellt durch: Michael Konrad