ZIRNDORF. (629) Ein unbekannter Täter ist von Freitag auf Samstag (14./15.06.2024) in eine Bäckerei in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) eingebrochen. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Der Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen 20:00 Uhr (Fr) und 04:00 Uhr (Sa) über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu der Bäckerei in der Nürnberger Straße. Aus dem Tresor der Bäckerei-Filiale entwendete er anschließend mehrere tausend Euro Bargeld. Zudem schlägt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro zu Buche.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Die weiteren Ermittlungen werden an die Kriminalpolizei Fürth übergeben. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Personen, denen im Umfeld der Bäckerei verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei melden.

Erstellt durch: Michael Konrad