Abensberg: Brand in einem freistehenden Wohnhaus

Am 15.06.24 kam es gegen 02:12 Uhr zu einem Brand in einem freistehenden Wohnhaus in Abensberg in der Straubinger Straße. Durch die Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell gelöscht werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zu dem Brand übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die sachdienlichen Hinweise werden von jeder Polizeidienststelle oder direkt von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter der Telefonnummer 0871/9252-0 entgegen genommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Gürster, EPHK, Tel. 09421/868-0