KÜHSCHWITZ / REHAU / LKR. HOF. Samstagmorgen brannte ein Müllhäcksler eines Entsorgungsunternehmens in Rehau, Ortsteil Kühschwitz. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof zur Brandursache.

Am Samstagmorgen gegen 06:45 Uhr brannte ein Müllhäcksler auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Kühschwitz komplett aus. Die umliegenden Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte so unterbunden werden. Zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Löscharbeiten noch an. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei Hof hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache ist noch unklar.