HAUSEN / LKR. FORCHHEIM. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Bäckerei in Hausen ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugriff in eine Bäckerei in der Forchheimer Straße in Hausen. Nachdem sie vergeblich versucht haben einen Tresor zu öffnen, stahlen sie eine in der Bäckerei angebrachte Kamera. Diese hatte einen Zeitwert in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Wer hat im Zeitraum von Freitagabend 20.00 Uhr bis Sonntagfrüh 04:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Forchheimer Straße bemerkt? Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr. 0951/9129-491