906. Bilanz zum Fußballspiel der EURO 2024

Am 14.06.2024 ab 21.00 Uhr fand in München das Eröffnungsspiel der UEFA EURO 2024 in der Munich Football Arena statt.

Bereits Stunden vor dem Anpfiff befanden sich sehr viele Fußballfans im Stadtgebiet. Die Fußgängerzone in der Altstadt und die großen Biergärten waren von tausenden gut erkennbaren Fans sehr gut besucht. Auch in der Fan Zone im Olympiapark befanden sich ca. 25.000 Besucher. Die Munich Football Arena war ausverkauft.

Vor und während des Spiels gab es keine größeren Störungen. Wegen der hohen Anzahl der Besucher mussten aus Sicherheitsgründen die Fan Zone und auch Bereiche in der Fußgängerzone temporär gesperrt werden. Im Verlauf des Einsatzes wurden einzelne Personen wegen Körperverletzungen, Beleidigungen, Hausfriedensbruch und des Gebrauchs von Pyrotechnik angezeigt.

Im Bereich der Leopoldstraße feierten nach dem Spiel bis zu 4.000 Fans der Deutschen Mannschaft auf den Gehwegen. Auf der Straße fuhren mehrere hundert zum Teil hupende Fahrzeuge mit Fans auf und ab. Die Leopoldstraße musste nicht gesperrt werden.

Die Münchner Polizei war in der Spitze mit ca. 2.000 Einsatzkräften im Einsatz.