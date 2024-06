Offenstehendes Fenster ausgenutzt - Unbekannter steigt in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagvormittag nutzte ein Unbekannter ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss. Er entwendete Wertgegenstände und entkam unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:00 Uhr stieg ein Unbekannter über ein offenstehendes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Holzberg" ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete er dort ein Schmuckkästchen samt Inhalt und flüchtete anschließend unerkannt.

Eine aufmerksame Zeugin verständigte sofort die Polizei. Die daraufhin eingeleitete großangelegte Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 20 Jahre alt

Etwa 170 cm groß bei schlanker Statur

Trug einen weißen Mundschutz, eine schwarze Kapuzenjacke der Marke Adidas, eine schwarze Jogginghose mit Seitenstreifen und schwarze Sneaker

Die Obernburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06022/629-0.

Versuchter Diebstahl aus Sporthalle - flüchtende Täter festgenommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht auf Freitag konnten zwei flüchtenden Tatverdächtige nach einem versuchten Diebstahl aus einer Sporthalle festgenommen werden. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Um 00:35 Uhr wurde der Hausmeister der Sporthalle in der Kochstraße durch Geräusche auf unberechtigte Personen in der Sporthalle aufmerksam und verständigte sofort die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass sich die Täter in der Sporthalle einschließen ließen. Im Innenraum öffneten sie gewaltsam zwei abgeschlossene Türen. Nachdem sie durch den aufmerksamen Hausmeister gestört wurden, flüchteten sie ohne Beute mutmaßlich durch eine Notausgangtüre.

Im Rahmen einer großangelegten Fahndung konnten Zivilstreifen einen 21-jährigen und einen 23-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Sie wurden den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterzogen und müssen sich nun in einem Strafverfahren aufgrund des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung verantworten.

Gegenstände von Brücke geworfen - Zeugen gesucht

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend haben zwei Jugendliche offenbar Gegenstände von einer Fußgängerbrücke geworfen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt gegen die Tatverdächtigen und hofft auch auf Zeugen.

Dem Sachstand nach warfen ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger gegen 19:50 Uhr Gegenstände von einer Fußgängerbrücke auf die B 469. Ein 55-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Gegenfahrbahn unterwegs war und selbst nicht gefährdet wurde, verständigte die Polizei. Diese konnte die beiden Jugendlichen noch vor Ort antreffen.

Die Ermittlungen zum möglichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, und eventuelle Geschädigte, deren Fahrzeug von Gegenständen getroffen wurde bzw. die Ausweichen mussten, werden dringend gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt - Polizist schwerverletzt

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2310 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Polizei und einem weiteren Pkw. Ein Polizist wurde hierbei schwerverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Obernburger Polizei.

Dem Sachstand nach befuhr das Einsatzfahrzeug der Polizei mit Blaulicht und Martinshorn die Staatsstraße 2310 stadtauswärts in Richtung Freudenberg. An der Einmündung der Staatsstraße 2309 wollte ein 88-Jähriger mit seinem Pkw bei Grünlicht nach links in Richtung Miltenberg abbiegen. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß bei dem ein Polizeibeamter schwerverletzt wurde.

In Folge des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2310 etwa zwei Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgte durch die Feuerwehr Bürgstadt.

Lkw touchiert Leitplanke - Fahrer verstorben - Mutmaßlich medizinische Ursache

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Freitagmorgen hat ein Sattelzug auf der Autobahn 3 die Mittelleitplanke touchiert. Mutmaßliche Unfallursache dürfte ein medizinisches Problem des Fahrers gewesen sein. Der Mann ist noch vor Ort verstorben. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen übernommen.

Dem Sachstand nach ist der Sattelzug des 61-Jährigen gegen 06:35 Uhr langsam vom rechten Fahrstreifen in Richtung Mittelleitplanke gezogen und touchierte diese leicht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde schnell klar, dass der Fahrer aufgrund eines medizinischen Problems das Bewusstsein verloren hatte. Der schnell eingetroffene Notarzt konnten dem Mann trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen nicht mehr helfen. Der 61-Jährige ist noch vor Ort verstorben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Für die Dauer der Aufnahme und Bergung des Sattelzuges musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde am Pendlerparkplatz in der Straße "Dämmer Tor" ein abgeschlossener E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Bereits im Zeitraum von letztem Donnerstag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 08:30 Uhr, wurde in der Bollenwaldstraße das amtliche Kennzeichen AB-WT3 von einem Anhänger entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in der Elisenstraße der Sattel eines abgesperrten, schwarzen Fahrrads der Marke Pegasus entwendet.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Mittwochnachmittag, um 14:20 Uhr, wurde auf dem Volksfestplatz in der Darmstädter Straße ein schwarzes Pedelec der Marke Specialized durch drei unbekannte Täter entwendet.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Adalbert-Stifter-Straße ein vor der Mittelschule geparkter E-Scooter mit roter Farbe beschmiert und das Kennzeichen verbogen.

ASCHAFFENBRUG / LEIDER. Im Zeitraum von Mittwoch, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 09:15 Uhr, wurden in der Stadtbadstraße entlang des Mainfahrradweges mehrere Gegenstände, wie Mülleimer, Grenzsteine oder Brückenpfeiler mit schwarzen und weißen Adlern besprüht.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, wurde in der Bismarckallee ein geparkter silberner Mercedes im Rahmen einer Unfallflucht an der Front beschädigt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Zeitraum von Mittwoch, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 17:30 Uhr, wurde in der Mittelstraße ein geparkter schwarzer Golf bei einer Unfallflucht an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

ALTENBUCH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochnachmittag, zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein geparkter weißer Toyota im Rahmen einer Unfallflucht am linken Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.