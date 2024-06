KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Telefonbetrüger haben am Donnerstag eine Frau mit einer gängigen Masche dazu gebracht, Bargeld und Wertsachen zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag riefen die geschickt agierenden Täter bei der Seniorin an und berichteten von einem angeblichen tödlichen Verkehrsunfall in den ihre Enkelin verwickelt sei. Es müsse nun eine Kaution gezahlt werden um einen Gefängnisaufenthalt der Enkelin verhindern zu können.

Gegen 15:20 Uhr übergab die Rentnerin einen unbekannten Mann einen Geldbetrag in Höhe von 139.000 Euro und einen Ring im Wert von 2000 Euro. Nachdem der Dame die Masche bewusstwurde, verständigte er die Polizei.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

circa 170 cm groß

60 Jahre alt

schwarze Sportbekleidung

hervorstehender Bauch

dunkle Sonnenbrille

dunkler Teint

Graue Haare, grauer Bart

Wer die Abholung möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.