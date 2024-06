892. Polizeieinsatz des PP München anlässlich der UEFA EURO 2024

Von Freitag, 14.06.2024 bis Sonntag, 14.07.2024 wird im Bereich der Bundesrepublik Deutschland die 17. UEFA Fußballeuropameisterschaft der Herren ausgetragen. Daran nehmen die Nationalmannschaften von 24 europäischen Ländern teil. Insgesamt gibt es zehn deutsche Städte (Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, Stuttgart und München), die als Spielorte fungieren.

In München werden neben dem Eröffnungsspiel am Freitag, 14.06.2024 (Deutschland - Schottland) noch fünf weitere Spieltage durchgeführt. Dabei handelt es sich um weitere drei Partien in der Gruppenphase (17.06./20.06./25.06.), ein Spiel im Achtelfinale (02.07.) und das erste Halbfinale am Dienstag, 09.07.2024.

Weitere Informationen dazu, gibt es in der Sonderbeilage.