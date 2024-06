NÜRNBERG. (615) Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11./12.2024) im Stadtteil Moorenbrunn in mindestens sieben Fällen unversperrt abgestellte Autos und Wohnmobile durchwühlt. In einem Fall erbeutete er ein Mountainbike aus einer Garage.



Im Umkreis von wenigen hundert Metern war der Täter in der Görzer Straße, Streubuck und Moorenbrunner Straße unterwegs. Hier betrat er die Grundstücke von mehreren Anwesen und durchsuchte die dort in Carports oder Innenhöfen unversperrt abgestellten Kraftfahrzeuge. Die Geschädigten konnten bislang keinen Entwendungsschaden feststellen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Die Beamten warnen erneut vor der Vorgehensweise der Täter und raten zu erhöhter Vorsicht. Insbesondere wird darauf hingewiesen, die geparkten Fahrzeuge unbedingt zu versperren bzw. wenn möglich, in Garagen abzustellen. Auch sollte darauf geachtet werden, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Des Weiteren wird darum gebeten, auffällige Beobachtungen (um Fahrzeuge herumschleichende Personen etc.) unverzüglich über Notruf 110 der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann / bl