OBERSTDORF. Seit Samstag, den 08.06.24, wird eine 59-jährige Frau aus Oberstdorf vermisst. Wer hat sie gesehen oder kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Die 59-Jährige wurde zuletzt am Freitagabend, den 07.06.24, an ihrer Wohnanschrift in Oberstdorf gesehen. Am nächsten Tag erschien sie nicht an ihrer Arbeitsstelle und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Aufgrund der bisher bekannten Umstände ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und Hilfe benötigt.

Bisherige Suchmaßnahmen mit Hubschrauber und Personensuchhunden verliefen ergebnislos.

Hier finden Sie den Link zur Vermisstenfahndung.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeistation Oberstdorf unter 08322 96040, an jede andere Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf 110. (PSt Oberstdorf)



Medienkontakt: Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).