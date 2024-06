ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte einen roten VW Crafter im Wert von etwa sechstausend Euro. Die Kripo Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Der Mitarbeiter einer Firma bemerkte den Diebstahl am Montagnachmittag und zeigte diesen später bei der Bamberger Polizei an. Am Samstagnachmittag stand das Fahrzeug noch ordnungsgemäß auf einer Stellfläche in der Bamberger Straße auf Höhe Rosengarten.

Der rote VW Crafter ist aus dem Jahr 2012 und besitzt keine Kennzeichen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die unbekannten Täter zum Abtransport Kennzeichenschilder am Fahrzeug montierten.

Zeugen, die Hinweise zu oben genanntem Sachverhalt im Tatzeitraum Samstag, 08.06.2024, 16 Uhr, bis Montag, 10.06.2024, 16 Uhr, geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.