COBURG. Im Zeitraum von Freitag bis Samstag beschädigten unbekannte Täter in Coburg mehrere Veranstaltungsplakate. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Die Täter zerstörten zwei Plakatwände in der Neustadter Straße in Coburg. Die Plakate enthielten Veranstaltungshinweise auf die Parade zum Christopher Street Day in Coburg. In der Straße „Kleine Rosenau“ warfen sie eine solche Plakatwand um. Insgesamt verursachten die Vandalen einen Sachschaden von rund 350 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 7. Juni, bis Samstag, 8. Juni. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.