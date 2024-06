1251 – Unfallflucht – VW-Fahrer leicht verletzt

A8 / AS Augsburg West - AS Neusäß / FR Stuttgart – Am gestrigen Montag (10.06.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 40-jährigen VW-Fahrer und einem bislang unbekannten Kleintransporter-Fahrer. Bei dem Unfall wurde der 40-Jährige leicht verletzt.

Gegen 10.40 Uhr waren beide Fahrzeuge auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Verlauf eines Spurwechsels wich der VW-Fahrer dem Kleintransporter aus und stieß gegen eine Betonschutzwand. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Fahrer des weißen Kleintransporters.

Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die rechte Spur der Autobahn war aufgrund der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

1252 - Rapssamen auf der B 2

Mering - Am gestrigen Montag gegen 07:00 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der B 2 von Mering in Richtung Kissing. Der Sattelzug war mit Rapssamen beladen. Auf Höhe der Ohmstraße verlor der Sattelzug ca. 8 Tonnen von der Ladung. Es bildete sich auf der Fahrbahn ein Ölfilm. Der Fahrstreifen in Richtung Kissing musste für ca. 4 Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Mering, der Bauhof Mering und die Straßenmeisterei Gersthofen waren im Einsatz.

1253 - Diebstahl aus Pkw

Friedberg - Am gestrigen Montag zwischen 17:50 Uhr und 18:10 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Augsburger Straße zu einem Diebstahl. Während dieser Zeit wurden bei einem weißen Renault Zoe die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden.

1254 - Brand in Fitnessstudio

Schwabmünchen - In der Nacht auf Dienstag (11.06.2024) kam es in der Bachstraße zu einem Brand. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Um 01:54 Uhr wurde mitgeteilt, dass in der Sauna eines Fitnessstudios ein Brand ausgebrochen ist. Die Feuerwehr Schwabmünchen bekämpfte das Feuer und konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein technischer Defekt im Saunaofen für den Brand ursächlich. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

1255 - Auto von Sattelzug mitgeschleift

Diedorf - Am Montag (10.06.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße auf Höhe Lettenbach. Gegen 08:20 Uhr musste ein Sattelzug an einer roten Ampel anhalten. Die nachfolgende Fahrerin eines Ford bemerkte das zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf. Der Fahrer des Sattelzuges hatte den Unfall nicht bemerkt und dachte, dass nur sein Anhänger etwas nachgeschoben hätte. Er fuhr deswegen weiter. Erst Passanten machten den Fahrer gestikulierend darauf aufmerksam, dass sich der Ford im Sattelauflieger verkeilt hatte und mitgeschleppt wurde. Die 34-Jährige Fahrerin des Ford wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die B300 war zur Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt. Die örtliche Feuerwehr übernahm die Sicherung der Unfallstelle.