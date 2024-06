Einbrüche in Firmengebäude - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in zwei Firmen eingestiegen. In einem Fall wurde Bargeld entwendet. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach ereigneten sich die beiden Einbrüche jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag. Eine Firma in der Junkerstraße wurde zwischen Sonntag, 14:30 Uhr, und Montag, 05:30 Uhr, angegangen. Die Täter flüchteten jedoch ohne Beute.

Vermutlich die gleichen Täter gingen gegen 01:00 Uhr eine Firma in der Röntgenstraße an. Hierbei lösten Sie die Alarmanlage aus und flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld.

In beiden Fällen ermittelt die Alzenauer Polizei und hofft auf Zeugenhinweise unter 06023/944-0.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, wurde in der Straße "Im Reisenberg" ein abgeschlossenes graues Pedelec der Marke Cube aus einem Hof entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr, bis Montag, 07:15 Uhr, wurde von einer Baustelle im Apcoa Parkhaus in der Luitpoldstraße ein über zwei Meter langes Baugerüst entwendet. Der Bauzaun, der die Baustelle umschließt, wurde anschließend ordnungsgemäß verschlossen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Sonntag, 21:00 Uhr, und Montag, 21:10 Uhr, wurde im Pompejanumpark eine Fensterscheibe des Frühstückstempel beschädigt.

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 19:45 Uhr, wurde in der Daimlerstraße ein schwarzer VW Passat im Rahmen einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugfront beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde vor einem Anwesen "Am Gewanne" ein Kinderfahrrad der Marke Bulls entwendet.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr, wurde in der Schützenhausstraße ein geparktes Wohnmobil der Marke Knaus angefahren.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Jahnstraße ein geparkter VW mutwillig zerkratzt.

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 16:00 Uhr, wurde die Motorhaube eines geparkten VW in der Bayernstraße mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 07:45 Uhr, versuchte ein Unbekannter einen Parkscheinautomaten im Engelbergweg gewaltsam zu öffnen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 03:00 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren kurz vor der Anschlussstelle Kleinostheim ein dortiges Verkehrszeichen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.