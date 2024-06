ROSENHEIM. Am Montag, 10. Juni 2024, wurden zwei Jugendliche, nach Mitteilung einer aufmerksamen Zeugin, beim Versuch in eine Wohnung einzubrechen, von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montagmittag (10. Juni 2024) wurde eine Wohnung in der Pernauerstraße das Ziel von zwei Einbrechern. Kurz nach 12.00 Uhr hatte eine achtsame Zeugin zwei männliche Personen beobachtet, wie diese gerade versuchten in eine Nachbarwohnung zu gelangen und verständigte daraufhin die Polizei.

Die unmittelbar eintreffenden Streifen der Polizeiinspektion Rosenheim konnten daraufhin zwei Verdächtige ausmachen, welche vom Tatort flüchteten und sich einer Kontrolle entziehen wollten. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen im Alter von 14 und 15 Jahren konnten jedoch von den Beamten eingeholt und in der Folge vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der beiden wurden schließlich eindeutige Utensilien gefunden, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Noch vor Ort übernahmen Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim den Tatort. Die weiteren Ermittlungen werden nunmehr vom zuständigen Fachkommissariat 2, zuständig für Eigentumsdelikte, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Die beiden jugendlichen Beschuldigten wurden nach der Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl.