PIDING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Sonntagmorgen, 9. Juni 2024, wurden zwei Männer auf einem Rasthof an der A8 kontrolliert. Dabei konnte eine große Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.

In den frühen Morgenstunden des Sonntag (9. Juni 2024) wurden gegen 5.00 Uhr ein 22-Jähriger Italiener und ein 34-Jähriger mit pakistanischer Staatsbürgerschaft durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding an der Tank- und Rastanlage Piding Süd kontrolliert. Die erfahrenen Schleierfahnder lagen mit ihrem geschulten Auge genau richtig, denn bei der Durchsuchung des Pkw mit italienischer Zulassung konnten ca. 60 Kilogramm Haschisch, versteckt im Fahrzeug, aufgefunden und sichergestellt werden.

Noch vor Ort wurden die beiden dringend Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen diese und sie wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Die Ermittlungen gegen beide Tatverdächtige dauern weiter an.