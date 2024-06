878. Tödlicher Verkehrsunfall – Obergiesing

Am Dienstag, 11.06.2024, gegen 01:30 Uhr, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall im Bereich der Schwanseestrasse 58. Ein 39-jähriger Deutscher, ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, befand sich aus bislang ungeklärten Gründen auf den dortigen Schienen und wurde von einer Trambahn erfasst. Dabei wurde der 39-Jährige tödlich verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Tatbestandsaufnahme durch einen Gutachter an.

Die Schwanseestraße wurde stadtauswärts während der Unfallaufnahme zwischen der Chiemgaustrasse und Ständlerstrasse gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

879. Brand eines Einfamilienhauses – Laim

Am Montag, 10.06.2024, gegen 00:45 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Laim zu einem Brand. Der 88-jährige Bewohner rettete sich selbstständig ins Freie. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Der 88-Jährige wurde verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Brandfahnder rückten zur Brandörtlichkeit aus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

880. Sexuelle Belästigung, Festnahme eines Tatverdächtigen – Maxvorstadt

Am Montag, 10.06.2024, gegen 22:15 Uhr, befand sich eine 17-Jährige mit Wohnsitz in Hamburg mit mehreren Freundinnen auf dem Weg zu einem nahegelegenen Hotel. Als die 17-Jährige an einem 32-Jährigen mit Wohnsitz in Tschechien vorbeiging, schlug dieser der 17-Jährigen unvermittelt mit der flachen Hand auf das Gesäß. Daraufhin wandte sich die 17-Jährige an eine betreuungsberechtigte Person, welche den Notruf der Polizei verständigte.

Der 32-jährige Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Beamten der Münchner Polizei vor Ort angetroffen werden. Er wurde zur Sache vernommen und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

881. Einbruch in Einfamilienhaus – Planegg

Am Montag, 10.06.2024, im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 11:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Planegg.

Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten gewaltsam über die Terrassentür in das Innere des Hauses. Hier wurde ein Tresor gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Im Anschluss konnte der oder die Täter unter Mitnahme des Tresors, Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro unerkannt vom Tatort entkommen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Thürheimstraße, Hörwarthstraße und Langewieschestraße (Planegg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

882. Einbruch in Gaststätte – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 11.06.2024, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen gastronomischen Betrieb in der Ludwigsvorstadt.

Der bislang unbekannte Täter gelangte gewaltsam über die Eingangstür in das Innere der Gaststätte. Im Anwesen befand sich zu dieser Zeit die 55-jährige Gaststättenbesitzerin. Als der Täter die 55-Jährige wahrnahm, entfernte er sich ohne Tatbeute aus der Gaststätte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter erbrachte bislang keine Hinweise.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landwehrstraße, St.-Paul-Straße und Schwanthalerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

883. Handel mit Betäubungsmitteln; zwei Tatverdächtige festgenommen – Trudering

Aufgrund von Erkenntnissen der Münchner Kriminalpolizei, gab es Hinweise, dass zwei Personen, ein 22-Jähriger und ein 27-Jähriger, beide mit Wohnsitz München, aus der Wohnung des 22-Jährigen heraus in Trudering Betäubungsmittel verkaufen sollen.

Das Kommissariat 84 hat über die Staatsanwaltschaft München I einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 22-Jährigen beantragt, welcher vom Amtsgericht erlassen wurde. Im Rahmen der am Dienstag, 04.06.2024, durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten Beamten eine größere Menge Betäubungsmittel (Marihuana und Haschisch), Bargeld im vierstelligen Bereich sowie unzählige Waffen auffinden. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Sowohl der 22-Jährige als auch der 27-Jährige konnten angetroffen werden.

Beide wurden zum Tatvorwurf vernommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird jetzt wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Das Kommissariat 84 (Rauschgiftdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

884. Brandfall – Ramersdorf

Am Montag, 10.06.2024, gegen 10:20 Uhr, alarmierte eine Zeugin den Notruf der Feuerwehr, da sie ein Feuer im Keller eines Gebäudes in Ramersdorf bemerkte.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu der gemeldeten Örtlichkeit geschickt.

Im Rahmen eines Löscheinsatzes durch die Feuerwehr hat diese das Feuer eines elektronischen Gerätes gelöscht. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.