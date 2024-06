SCHWABACH. (611) Am Montagabend (10.06.2024) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Bagger in Wendelstein (Lkrs. Roth) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 21:00 Uhr bemerkte ein Autofahrer dichten Rauch aus dem Bereich eines Firmengeländes des Gewerbegebiets Sorgwiesen bei Kleinschwarzenlohe und verständigte den Notruf.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten daraufhin vor Ort einen Bagger fest, welcher bereits in Vollbrand war. Der Feuerwehr gelang es rasch den Brand zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 150.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl