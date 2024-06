BENEDIKTBEUERN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Montagnachmittag, 10. Juni 2024, kam in einem Ortsteil von Benediktbeuern zu einem Polizeieinsatz nachdem bei der Polizeistation Kochel am See eine Bedrohungslage aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation eines 34-Jährigen bekannt wurde. Der Betroffene wurde im Einsatzverlauf in seiner Wohnung durch Spezialkräfte angetroffen und widerstandslos in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde bei dem mehrstündigen Polizeieinsatz niemand.

Am Montag (10. Juni 2024), gegen 13.00 Uhr, wurde der Polizeistation Kochel am See eine Bedrohungslage in Benediktbeuern mitgeteilt. Hintergrund war ein psychischer Ausnahmezustand eines 34-Jährigen. Da zunächst konkrete Anhaltspunkte vorlagen, dass von dem Mann eine Fremd- bzw. Eigengefährlichkeit ausgehen könnte, wurden unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe angefordert.

Um eine Gefährdung der unmittbaren Nachbarschaft auszuschließen, wurden die umliegenden Gebäude durch die Polizei geräumt. Durch Spezialkräfte erfolgte wenig später die widerstandslose Gewahrsamnahme des Mannes. Die erforderlichen Ermittlungen und Anschlussmaßnahmen wurden unter Leitung der Polizeistation Kochel am See fortgesetzt.