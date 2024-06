BAMBERG / SCHWEINFURT. Im Oktober 2023 kam es in einem ehemaligen Einkaufszentrum in Bamberg zu einem Brandfall. Schon damals gingen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Kriminalpolizei Bamberg gelang es nun, in enger Zusammenarbeit mit der Kripo Schweinfurt und der Staatsanwaltschaft Bamberg, zwei Tatverdächtige zu ermitteln.

Brandermittlungen gegen Unbekannt

Das „Atrium“, ein ehemaliges Einkaufszentrum mit Parkhaus in der Bamberger Innenstadt, war am Abend des 13. Oktober 2023 Schauplatz eines Feuerwehreinsatzes. Unbekannte hatten auf einem Parkdeck sowie im Bereich des ehemaligen Kinos im Inneren des Gebäudekomplexes Feuer gelegt, so die ersten Erkenntnisse der Bamberger Kripo. Die Brandstifter hatten damals einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Verletzte gab es in dem leerstehenden Gebäude glücklicherweise nicht.

Schweinfurter Kripo mit entscheidendem Hinweis

Die Beamten der Kriminalpolizei Bamberg und der sachleitenden Staatsanwaltschaft Bamberg konnten jetzt den entscheidenden Ermittlungserfolg verbuchen. Zwei Kinder sollen den Brand im Oktober gelegt haben. Dem Erfolg voraus gingen die Ermittlungen in einem völlig anderen Verfahren im benachbarten Unterfranken. Es war die Kriminalpolizei in Schweinfurt, die im Rahmen ihrer Untersuchungen auf die entscheidenden Hinweise gestoßen war. Diese rückten zwei Jungen im Alter von 13 Jahren in den Fokus der Ermittlungen. Die gemeinsamen, überörtlichen Ermittlungen der Kriminalbeamten erhärteten schließlich den Verdacht gegen die beiden Kinder aus dem Landkreis Schweinfurt und ermöglichen so nun wohl die Aufklärung der Brandstiftung im Bamberger Atrium vom letzten Herbst.