ANSBACH. (605) In der Nacht von Samstag (08.06.2024) auf Sonntag (09.06.2024) beraubte ein bislang Unbekannter einen 32-Jährigen im Ansbacher Osten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 01:00 Uhr hielt sich der spätere Geschädigte in Ansbach auf. Er lief am Bahnhof vorbei um dann in die Karlstraße einzubiegen. Auf Höhe des dortigen Supermarkts spürte er nach eigenen Angaben einen Schlag auf den Hinterkopf, woraufhin er zu Boden ging.

Als der 32-Jährige wieder zu sich kam, stellte er fest, dass seine Geldbörse neben ihm lag und Bargeld fehlte.

Nach erfolgter Spurensicherung übernahm das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



