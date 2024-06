Mit Spielzeugpistole gegen Fenster geschossen - 21-Jährigen erwartet Bußgeld

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Ein 21-Jähriger, der mit einer vermeintlichen Pistole unterwegs war, sorgte am Sonntagabend für den Einsatz mehrerer Streifen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Gegen etwa 20:20 Uhr ging am Sonntag die Mitteilung einer Anwohnerin aus der Bachstraße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Sie teilte mit, dass soeben jemand mit einer Schreckschusswaffe gegen ihr Fenster geschossen habe. Als sie auf die Straße schaute, habe sie einen Mann gesehen, der mit der vermeintlichen Pistole umherzielte.

Mehrere Streifen der Obernburger Polizei und angrenzender Dienststellen begaben sich umgehend in den Bereich und fahndeten nach dem Mann. Dieser konnte kurze Zeit später, unweit seiner Wohnadresse, angetroffen werden. Er händigte den Beamten auf Nachfrage eine Softair-Pistole aus und räumte den oben genannten Sachverhalt ein.

Der 21-Jährige und seine Begleiter wurden eindringlich belehrt und auf die möglichen Folgen ihres Verhaltens hingewiesen. Den 21-Jährigen erwartet nun zudem ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Ladendiebin schlägt Verkäuferin ins Gesicht - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Ladendiebstahl in der City-Galerie wurde die unbekannte Täterin handgreiflich und flüchtete. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Ladendiebstahl ereignete sich am Freitag gegen 17:30 Uhr. Die unbekannte Täterin wurde in der Drogerie Müller in der City Galerie von einer Verkäuferin bei dem offensichtlichen Diebstahl beobachtet. Als die Angestellte die Tasche der Frau durchsuchen wollte, schlug die Unbekannte ihr ins Gesicht und flüchtete anschließend. Dem Sachstand nach entwendete sie zwei Parfüm-Flaschen im Wert von 200 Euro.

Die Ladendiebin kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 16 Jahre alt

160 cm groß

Schulterlanges, schwarzes, glattes Haar

Bekleidet mit schwarzem bauchfreiem Oberteil und schwarzer Hose mit der Aufschrift "Los Angeles" an der Rückseite

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Einbruch in Moschee - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Freitagvormittags hat ein Unbekannter in einer Moschee zwei Automaten aufgebrochen und aus einem Büro Bargeld entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch zwischen 05:00 Uhr und 11:00 Uhr. Ein Unbekannter begab sich gewaltsam in die Moschee in der Hanauer Straße, öffnete einen Kaffee- sowie einen Snackautomat und entwendete aus beiden das Bargeld. Zudem öffnete der Täter gewaltsam ein Büro und nahm auch dort das Bargeld aus einem Tresor an sich.

Die Aschaffenburger Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM U. STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter im Stadtgebiet zwei offensichtlich unversperrte Pkw durchwühlt. Am Samstagabend entwendete zudem ein Täter aus einem Pkw Bargeld und ein Macbook. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise und gibt entsprechende Verhaltenstipps.

Versuchte Diebstähle in der Merlostraße

Die beiden versuchten Diebstähle ereigneten sich jeweils in der Nacht zum Sonntag. Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Nachdem an keinem der beiden Fahrzeuge Aufbruchspuren zu erkennen waren, wird davon ausgegangen, dass diese offenbar unverschlossen waren.

Weiterer Diebstahl in Stockstadt

Am Samstagabend, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde in der Leiderer Straße ein geparkter Pkw geöffnet. Auch dieser war dem Sachstand nach nicht verschlossen. Der Täter entwendete Bargeld und ein Macbook.

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Die Polizei gibt zudem die folgenden Tipps

Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug beim Verlassen verschlossen ist.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, wurden an einem geparkten Pkw in der Mühlstraße auf Höhe der Hausnummer 83 an allen vier Reifen die Ventile mutwillig beschädigt.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde vor einem Gartengrundstück in der Auhofstraße ein geparkter VW Sharan angefahren.

BESSENBACH, OT KEILBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde vor einem Anwesen in der Blumenstraße die dortige Gartenmauer durch einen Pkw beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, wurde in der Frankenstraße ein geparkter Kleintransporter gewaltsam geöffnet und mehrere Gegenstände entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.