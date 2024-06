Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG, SCHWEINHEIM. Auf einer Kreuzung im Stadtteil Schweinheim kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin flüchtete von der Unfallstelle.

Am Samstagmittag gegen 11:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Südbahnhofstraße / Schweinheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin die den Unfall mutmaßlich verursacht hat, stieß gegen den Pkw eines 20-jährigen Aschaffenburgers. Dieser befand sich mit seinem Renault auf der vorfahrtsberechtigten Straße.

Nach dem Zusammenstoß entschuldigte sich die Unfallverursacherin und setzte ihre Fahrt fort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Dame kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 40 - 60 Jahre

Blonde mittellange Haare

Bei dem Unfall fuhr die Frau eine silberne A-Klasse neueren Baujahrs.

Zeugen die den Unfall gesehen haben oder sonst Sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Aschaffenburg unter:

Tel. 06021/857-2230

Lkw-Fahrer touchiert die Leitplanke und fährt trotzdem weiter - Bei Anhaltung Alkoholgeruch festgestellt.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Fahrer eines Kleintransporters touchierte die Leitplanke der Autobahn A 45 auf Höhe Kleinostheim und fuhr weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Unfallverursacher festgestellt werden.

Am Samstag gegen 02:20 Uhr touchierte ein Kleintransporter die Leitplanke der BAB A 45 auf Höhe Kleinostheim und setzte seien Fahrt fort. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach fahndete nach dem Tatfahrzeug, da zeitgleich ein Fahrzeug gemeldet wurde, welches Schlangenlinien fahren würde.

Der Kleintransporter konnte durch eine Streife der Polizei Aschaffenburg an der Anschlussstelle Mainhausen angehalten werden. Der 43-jährige Fahrer stand zum Zeitpunkt der Anhaltung unter dem Einfluss von Alkohol.

Da ein Vortest fast 1 Promille Atemalkohol ergab, musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke wurde der Kleintransporter stark beschädigt. Es entstand am Fahrzeug ein Schaden von circa 15.000 Euro und an der Leitplanke von circa 3000 Euro.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, DAMM. Am Freitag wurde zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr ein Mountainbike der Marke Cube im Bereich des Dämmer Tor auf Höhe der Hausnummer 6 entwendet. Das Fahrrad war mit einem Fahrradschloss gesichert.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Hauptstraße in Wenigumstadt wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin in der Zeit von Freitag 23:30 Uhr bis 00:00 Uhr ein Außenspiegel abgefahren. Die Fahrerin kann jedoch die Unfallörtlichkeit nicht genau benennen. Mögliche Geschädigte melden sich telefonisch bei der Polizei Aschaffenburg

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, MENSENGESÄß. In der Zeit von Freitag 06:00 Uhr bis Samstag 18:30 Uhr wurde in der Hüttenberger Straße eine Gartenmauer angefahren. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG In der Spessartstraße touchierte ein blauer Opel Agila einen Absperrpfosten. Die Fahrerin kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und fuhr davon. Die Unfallzeit war am Freitag um 16:45 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Auf dem Gelände des Miltenberger Outlet Centers fuhr ein Pkw in der Zeit von Donnerstag 19:30 Uhr bis Freitag 07:30 Uhr gegen zwei Rammschutzbügel. Diese wurde hierdurch aus der Verankerung gerissen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.