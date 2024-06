NÜRNBERG. (598) Am Samstagabend (08.06.2024) kam es zur Kollision zweier Straßenbahnen im Stadtteil Glockenhof. Zwei Fahrgäste zogen sich leichte Verletzungen zu.



Gegen 20:25 Uhr befuhr die Fahrerin der Straßenbahn Linie 7 die Allersberger Straße in südlicher Richtung. An der Kreuzung Schweiggerstraße/Allersberger Straße kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zur Kollision mit einer Straßenbahn der Linie 8, die die Allersberger Straße in nördlicher Richtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß sprang eine der beiden Bahnen aus den Schienen und musste durch die VAG wieder zurückgehoben werden.

Je ein Fahrgast der beiden Bahnen verletzte sich durch den Unfall leicht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Schienenunfall vor Ort auf und stellt Ermittlungen zur genauen Unfallursache an.

Erstellt durch: Janine Mendel