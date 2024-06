1217 – Missbrauch von Notrufen

Hochzoll – Am vergangenen Freitag (07.06.2024) drückten bislang Unbekannte den Notrufknopf an der Haltestellte „Curtiusstraße“.

Gegen 19.30 Uhr gaben die bislang Unbekannten am Notruf vor, dass sie Hilfe benötigen würden. Anschließend flüchteten sie. Wie sich bei der Abklärung vor Ort herausstellte, lag offenbar kein echter Notfall vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauchs von Notrufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1218 – E-Bike entwendet

Hochzoll – Am vergangenen Donnerstag (06.06.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike in der Hochzoller Straße.

Gegen 15.45 parkte der Eigentümer sein E-Bike im Bereich eines Supermarktes. Als er gegen 18.30 Uhr wieder zurückkam, stellte er den Diebstahl seines E-Bikes fest. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1219 – Spiegelglas entwendet

Kriegshaber – Im Zeitraum von Donnerstag (06.06.2024), 19.00 Uhr bis Freitag (07.06.2024), 09.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte das Spiegelglas eines roten Audi in der Sepp-Mastaller-Straße. Hierbei entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1220 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Göggingen – Am vergangenen Freitag (07.06.2024) war ein 66-jähriger Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis in der Forschungsallee unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden somit die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Rollerschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 66-Jährigen.

1221 – Kennzeichen entwendet

Spickel – Am vergangenen Freitag (07.06.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters in der Siebentischstraße.

Gegen 08.00 Uhr parkte der Eigentümer den E-Scooter auf dem dortigen Fahrradparkplatz. Als er gegen 12.00 Uhr wieder zurückkam, stellte er den Diebstahl des Kennzeichens fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1222 – Aggressives Paar

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (08.06.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 20-Jährigen und einem 23-Jährigen in einem Nachtclub in der Halderstraße.

Gegen 03.00 Uhr wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen informiert. Vor Ort zeigten sich beide Personen weiter aggressiv. Die 20-Jährige schlug bei der Sachverhaltsaufnahme einem Polizeibeamten ins Gesicht und trat weiter um sich. Auch der 23-Jährige griff eine Streife an und musste daraufhin schließlich gefesselt werden. Bei dem Vorfall wurden drei Beamte leicht verletzt.

Nachdem sich beide Personen vor Ort nicht beruhigen ließen, verbrachten sie die Nacht im Polizeiarrest. Natürlich in getrennten Betten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte gegen die 20-Jährige und den 23-Jährigen.

1223 – Ladendiebin erwischt

Kriegshaber – Am vergangenen Freitag (07.06.2024) entwendete eine 32-Jährige eine Alkoholfalsche in einem Supermarkt in der UImer Straße.

Am darauffolgenden Tag erkannte eine Mitarbeiterin die 32-Jährige und sprach sie auf den Diebstahl an. Im weiteren Verlauf ging die 32-Jährige die Mitarbeiterin körperlich an und kratzte sie. Die Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt.

Polizeibeamte veranlassten bei der 32-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung. Anschließend wurde sie nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Diebstahls gegen die 32-Jährige.

1224 - Unfallfluchten

Göggingen – Am gestrigen Samstag (08.06.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Eichleitnerstraße.

In der Zeit von 13.15 Uhr bis 13.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen blauen Mercedes. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen – Am gestrigen Samstag (08.06.2024) kam es zu einer Unfallflucht im Gablinger Weg.

In der Zeit von 13.35 Uhr bis 13.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Kia auf einem Tankstellengelände. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.