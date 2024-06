- GEMEINSAME PRESSEMELDUNG DER GENERALSTAATSANWALTSCHAFT MÜNCHEN UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS OBERBAYERN SÜD -

MURNAU AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Nach dem Gewaltverbrechen vom 27. April 2024, bei dem in Murnau zwei ukrainische Staatsangehörige getötet wurden, laufen die Ermittlungen von Generalstaatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiter akribisch und mit Hochdruck. Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang eine wichtige Zeugin, sich zu melden.

Am Samstagabend, 27. April 2024, waren auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Murnau zwei 23 und 36 Jahre alte ukrainische Staatsangehörigen gegen 17.15 Uhr bei einer Messerattacke so schwer verletzt worden, dass beide Opfer verstarben. Ein 57 Jahre alter Mann mit russischer Staatsangehörigkeit konnte kurz nach der Tat festgenommen werden und sitzt unter dringendem Tatverdacht seitdem in Untersuchungshaft.

Nach dem Gewaltverbrechen übernahm die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München die Sachleitung bei den Ermittlungen, weil eine politische Motivation der Tat nicht ausgeschlossen werden kann. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen werden von der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen geführt.

Den Ermittlern wurde jetzt bekannt, dass es am Tattag, dem 27. April 2024, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr zu einer lautstarken Diskussion zwischen einer bislang unbekannten Frau, die zwei Kinder in Begleitung hatte, und einem Mann mittleren Alters (hellhäutig, Bartträger, ungepflegte Erscheinung) in der Halle des Tengelmann-Centers in Murnau kam. Die Personen sprachen dabei russisch oder ukrainisch. Bei dem gesprächsbeteiligten Mann könnte es sich um den 57-jährigen Tatverdächtigen handeln.

Weil die Identität der o.g. Frau ist bislang nicht bekannt ist, diese jedoch für die Ermittler als wichtige Zeugin gilt, wird sie gebeten, sich zeitnah unter der Telefonnummer (08821) 9170 bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen zu melden!