ANGER, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Freitagmorgen, 7. Juni 2024, wurden zwei Männer in einem Range Rover auf einem Parkplatz an der A8 kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 2.15 Uhr, wurden ein 38-jähriger Bosnier und ein 31-jähriger Serbe durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding am Parkplatz Angerer Berg an der A8 kontrolliert. Die beiden waren in einem hochwertigen Range Rover mit französischer Zulassung unterwegs.

Die Fahnder bewiesen ihr erfahrenes und geschultes Auge, denn im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die beiden Männer etliche gefälschte Dokumente bei sich führten und der Range Rover in der Schweiz als gestohlen gemeldet wurde. Der Diebstahl und die Identität des Fahrzeugs sollten augenscheinlich mit einem gefälschten Fahrzeugschein und französischen Kennzeichen verschleiert werden.

Noch vor Ort wurden die beiden dringend Tatverdächtigen vorläufig festgenommen – das Fahrzeug und die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt.

Nach ersten Ermittlungen durch die Grenzpolizeiinspektion Piding übernahm die weiteren Untersuchungen in dieser Sache das Fachkommissariat für grenzüberschreitende Kriminalität (K 10) der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Tatverdächtigen, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Traunstein, wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen die beiden dauern weiter an.