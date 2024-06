KIRCHENLAMITZ, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Freitag einen VW Multivan. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Der schwarze VW Multivan im Wert von etwa 30.000 Euro war in der Nacht auf Freitag in der Weißenstädter Straße in Kirchenlamitz geparkt. Im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr bis 5.30 Uhr stahlen die Diebe das Fahrzeug, das zuletzt die Kennzeichen WUN-X 182 trug, und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer im relevanten Zeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich der Weißenstädter Straße bemerkt hat, oder sonst Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.